Байкер умер спустя три дня нахождения в реанимации после ДТП в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кировском районе Петербурга произошла авария, после которой через три дня нахождения в больнице погиб 36-летний байкер, сообщается в группе «ВКонтакте» «Мотосолидарность». Мужчину госпитализировали после столкновения с автомобилем на дороге на Турухтанные острова.

В результате происшествия гражданин получил серьезные травмы, включая перелом черепа, ушиб головного мозга, разрыв селезенки и другие. После трех дней нахождения в реанимации он скончался. Это произошло рано утром 26 мая.

Ранее в подмосковном Красногорске мотоциклист врезался в машину дорожной патрульной службы. На кадрах с моментом ДТП видно, что столкновение произошло при выезде патруля ДПС на дорогу. Судя по движению авто, можно предположить, что машина заглохла на повороте. Ехавший по дороге мотоциклист не успел затормозить.

До этого Духовском проезде в Москве мотоциклист погиб под колесами трамвая. Перед столкновением с общественным транспортом водитель скрывался с места ДТП. По некоторым данным, мужчина был пьян.

Также мотоциклист погиб в подмосковном Пушкино. Авария со служебным автомобилем полиции произошла у одного из домов в микрорайоне Дзержинец. По факту произошедшего в главке МВД начали служебную проверку.