Байкер-подросток погиб, врезавшись в опору линии электропередачи Под Иркутском 15-летний байкер погиб, врезавшись в опору линии электропередачи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Усольском районе Иркутской области 15-летний байкер погиб, врезавшись в опору линии электропередачи, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию. В ходе ДТП также пострадал 14-летний пассажир мотоцикла, но его ранения оказались легкими.

По предварительным данным, подросток за рулем мотоцикла Racer, проезжая по гравийной дороге, не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи, — сообщили в ведомстве.

Подросток скончался на месте от полученных травм до прибытия медиков. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Родителей погибшего мальчика привлекут к ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Емельяновском районе Красноярского края 17-летний подросток, управляя автомобилем «Лада-Приора», устроил смертельное ДТП. В результате происшествия погибла 16-летняя девочка.