Бабушка умерших детей под Псковом рассказала об их скелетах под одеялами Бабушка погибших трех детей в Псковской области нашла их скелеты под одеялами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабушка троих детей, которых убила мать в городе Великие Луки Псковской области, нашла их скелеты под одеялами, сообщает KP.RU. Своих внуков она обнаружила в съемной квартире и частном доме дочери.

Издание отмечает, что тела двоих детей находились на двухъярусной кровати в квартире, оба были в подгузниках. Третье тело удалось обнаружить в частном доме, принадлежащем матери убитых. Скелетированные останки лежали на кровати и были накрыты одеялом. 34-летняя мать рассказала, что ее дети необъяснимым образом скончались еще в августе.

В Псковской области ранее задержали местную жительницу по подозрению в убийстве троих своих детей. О преступлении правоохранителям заявила бабушка детей. Тела двух мальчиков она нашла на двухъярусной кровати, а труп восьмилетний девочки находился в деревенском доме.

Telegram-канал SHOT отметил, что она могла заморить голодом своих детей. По данным следствия, женщина также избивала детей. В канале отметили, что в съемной квартире, где мать жила со своим парнем и детьми, постоянно были пьянки. По словам соседей, там собирались местные наркоманы. Мать била детей на их глазах и не давала им есть.

Ранее женщина также стояла на учете в полиции как родитель, ненадлежащим образом исполняющий обязанности. Все ее дети были от разных мужчин. В 2020 году сотрудники ПДН перестали контролировать мать в связи с ее «исправлением».