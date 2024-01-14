Бабушка с двумя внуками погибли при пожаре в частном доме СК: три человека погибли при пожаре в частном доме в Пензенской области

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Пожар охватил частный дом в селе Чемодановка Пензенского области, в результате чего погибли пенсионерка и два ее внука, сообщила пресс-служба СК РФ. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, 14 января 2024 года в частном доме по улице Кузнецова в селе Чемодановка Бессоновского района произошел пожар. После ликвидации открытого пламени в доме обнаружены тела 73-летней женщины и ее внуков в возрасте 18 и 7 лет, — уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что криминалисты и следователи продолжают работу на месте пожара. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

До этого два человека погибли при пожаре в бытовках в Пензе. Пламя охватило постройку площадью около 300 кв. м. Тела погибших обнаружили при разборе конструкций. В тушении возгорания участвовали 29 специалистов и пять единиц техники МЧС России.

Ранее крупный пожар произошел в Коломне, клубы черного дыма охватили двухэтажное здание. ЧП произошло на улице Комсомольской, дом загорелся напротив Вознесенской церкви. На опубликованных в Сети кадрах видно, что на месте происшествия работали как минимум две пожарных машины и спасатели. Информации о пострадавших не поступало.