Азербайджанская НКА призвала сурово наказать террористов из «Крокуса»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Азербайджанцы осуждают произошедшее вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» и призывают к самому суровому наказанию для виновных в трагедии, заявил NEWS.ru глава местной общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия района Митино» Юсиф Хыдыров. По его словам, терроризм не имеет ни лица, ни национальности, ни религии. Особенно тяжело, что это случилось в священный для мусульман месяц Рамадан, добавил он.

Осуждаем этот нечеловеческий акт терроризма. Терроризм не имеет ни лица, ни национальности, ни религии. Эти террористы должны быть наказаны. Особенно тяжело воспринимать то, что это произошло именно в священный месяц Рамадан. Это для мусульман огромный удар. Мы считаем, что это сотворили не мусульмане, а просто негодяи, которые должны понести суровое наказание, — заявил Хыдыров.

Также представитель Азербайджанского молодежного движения России возложили венок на стихийный мемориал около концертного зала.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил лидеру РФ Владимиру Путину и выразил ему, а также всему российскому народу соболезнования в связи с терактом в «Крокусе». Алиев выразил уверенность, что организаторы и участники теракта в подмосковном Красногорске понесут неотвратимое наказание.