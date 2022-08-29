АвтоВАЗ вернулся к пятидневке для сборки новых автомобилей

Фото: Thomas Körbel/dpa/Global Look Press

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ вернулся к пятидневной рабочей недели с 29 августа, сообщает пресс-служба компании. Отмечается, что данные меры были предприняты в связи с повышением спроса у россиян на автомобили Lada, поскольку Минпромторг ввел по ним программу льготного кредитования.

Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать 6 дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили LADA, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России, — рассказал глава компании Максим Соколов.

Также он поделился информацией о создании специальной версии Lada Granta — по его словам, она станет менее зависимой от импортируемых запчастей, однако будет оснащена привычными опциями комфорта и безопасности. В частности, автомобиль будет оснащен подушками безопасности, системой Эра-Глонасс, кондиционером. Кроме этого будет перезапущено производство внедорожников моделей Legend и Travel.

Это настоящая победа всего коллектива АвтоВАЗа, — заявил Соколов.

АвтоВАЗ простаивал на протяжении почти всего мая из-за отсутствия комплектующих. Производство автомобилей возобновилось в начале июня. Была запущена модель Lada Granta Classic 2022 — первая после ухода Renault из России.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ перестал производить модель Xray: дилеры получили указания убрать машину из парков для тест-драйва. Новый глава предприятия Максим Соколов также сообщал, что до конца года возобновления производства Xray не произойдет.