«АвтоВАЗ» раскрыл планы по объему экспорта на 2023 и 2024 годы «АвтоВАЗ» сообщил о планах экспортировать 10-15 тысяч автомобилей Lada в 2023 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания «АвтоВАЗ» намерена экспортировать от 10 до 15 тысяч машин марки Lada в 2023 году, передает РИА Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова. В 2024 году планируется довести эту цифру до 50 тысяч.

Мы только-только начинаем раскачивать наши экспортные программы. И они во многом будут зависеть от готовности наших партнеров на уровне госрегулирования... У нас есть сборочное производство в Узбекистане и Казахстане, они готовы к запуску, но там необходимо принять определенные меры государственные по техническому регулированию. Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тысяч, но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%, — заявил Соколов.

Стоит отметить, что в начале 2023 года «АвтоВАЗ» первоначально планировал экспортировать 30 тысяч автомобилей. Однако, по словам вице-премьера и главы совета директоров «АвтоВАЗа» Дениса Мантурова, экспортная стратегия компании подверглась пересмотру.

«АвтоВАЗ» располагает производственными объектами в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В прошлом году французская компания Renault передала свою долю в «АвтоВАЗе», составляющую 67,69%, в государственную собственность Российской Федерации. На данный момент под брендом представлены четыре линейки моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. В 2022 году продажи автомобилей марки составили 188,6 тысяч единиц, что на 46% меньше, чем в 2021 году.

Ранее АвтоВАЗ заявил о своем решении принять строгие меры против дилеров Lada, которые искусственно завышают цены на автомобили. Тольяттинский завод объявил о начале расследования в отношении трех дилерских центров в Москве — «АвтоГЕРМЕС», «ТОРГМАШ» и «ТЕХИНКОМ» — после того, как в СМИ появилась информация о необоснованном увеличении цен на модель Vesta NG.