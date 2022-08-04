АвтоВАЗ перенесет производство Lada Vesta из Ижевска в Тольятти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания АвтоВАЗ приняла решение перенести производство автомобиля Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, сообщается на сайте холдинга. При этом на ижевском заводе «Лада Ижевск» планируется наладить производство электрической версии Lada Largus.

АВТОВАЗ, в рамках создания новой стратегии развития Компании, принимает первые решения по изменению индустриальной политики и использованию производственных площадок в Тольятти и Ижевске. Данные шаги позволят обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива Группы АВТОВАЗ, минимизировать производственные и логистические расходы, — говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что производительность завода «Лада Ижевск» «будет недостаточной» для решения задач, поставленных акционерами. На заводе в Ижевске обещают производить «инновационный продукт» — электрическую версию Lada Largus. Однако ранее рабочие ижевского предприятия обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой избежать переноса производства. По их мнению, он приведет к сокращению персонала.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ предложил работникам завода в Ижевске вознаграждение за увольнение ввиду простоя на предприятии. Первый вариант предполагает выплату в размере 12 МРОТ, второй — платеж в объеме пяти средних зарплат. Также работодатель пообещал помочь решившим уволиться сотрудникам предприятия с трудоустройством на другие заводы в городе.