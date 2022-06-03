«АвтоВАЗ» назвал дату возобновления выпуска Lada Granta В «АвтоВАЗе» сообщили о возобновлении выпуска Lada Granta 8 июня

Фото: Thomas Körbel/dpa/Global Look Press

Российская компания «АвтоВАЗ» намерена 8 июня возобновить производство легковых автомобилей Lada Granta на заводе в Тольятти, сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что 3 июня началась сварка кузовов, а 7 июня они будут покрашены.

На «АвтоВАЗе» начинается подготовка к возобновлению производства автомобилей на линии Granta. Сегодня, 3 июня, стартовала сварка кузовов, 7 июня будет заполнена линия окраски. Выпуск первых товарных автомобилей намечен на среду, 8 июня, о чем будет сообщено дополнительно, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что на «АвтоВАЗе» уже восстановлена работа других подразделений, которые занимаются производством двигателей, шасси, штамповочным производство, а также логистикой.

Ранее компания объявила об уходе в корпоративный отпуск, длившийся с 4 по 24 апреля. Сообщалось, что подобное решение может помочь запастись необходимым количеством компонентов, что обеспечит более стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске. При этом исключение сделают для подразделений, ответственных за работу инфраструктуры этих предприятий, подразделений инжиниринга, работающих над новыми проектами, ряда подразделений логистики и части сотрудников подразделений и дочерних компаний, связанных с дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием клиентов.