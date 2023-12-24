Автостоянка с 30 автомобилями внутри сгорела дотла в Забайкалье

Фото: МЧС РФ

Пожар произошел на автостоянке в Забайкальском крае, сообщает МЧС России. Огонь успел распространиться на площадь 700 квадратных метров. В результате ЧП гараж и 30 автомобилей внутри сгорели дотла. Также пострадал рядом стоящий двухквартирный дом. Информация о пострадавших не поступала.

Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Забайкальском крае. Огнем уничтожены нежилой двухквартирный дом, автостоянка на площади 700 квадратных метров и 30 автомобилей, — сообщило ведомство.

Ранее сообщалось о пожаре в столичном торговом центре «Хорошо». В помещениях ТЦ сработала сигнализация, всех посетителей и сотрудников попросили покинуть здание по громкоговорителю. По предварительной информации, причиной пожара стал прорыв трубы, который спровоцировал короткое замыкание. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на три квадратных метра и был быстро ликвидирован.

В Кемерово тем временем загорелась квартира. Пожарным удалось спасти из охваченного огнем помещения двух животных — собаку и кота. Их достали из квартиры в бессознательном состоянии. После этого пожарные оказали питомцам экстренную помощь и привели их в чувство.