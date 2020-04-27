Автошколы и строительные магазины возобновят работу в Карелии

https://static.news.ru/photo/55d30de8-88a3-11ea-b953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Власти Карелии приняли решение открыть автошколы и строительные магазины. Распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Друзья, понимаю, что многие готовятся к дачному сезону, поэтому подписал распоряжение, согласно которому на территории республики разрешается работа магазинов, торгующих стройматериалами и садово-огородными товарами, — написал глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

Для работы магазины должны иметь отдельный вход с улицы, запускать по одному покупателю на 50 «квадратов», продавцы и покупатели должны носить маски.

В автошколах при обучении вождению в автомобиле может находиться только инструктор и ученик. Транспортные средства должны обрабатываться дезинфицирующими средствами. Теоретические занятия допускаются только дистанционно.

Также глава региона разрешил работу парикмахерских, массажных и косметических салонов и непродовольственных магазинов с товарами не первой необходимости на «чистых территориях». Этот список пополнили Беломорский и Пудожский районы. Ранее ограничения были сняты в Суоярвском, Калевальском и Муезерском районах.

NEWS.ru писал, что в Карелии с 22 апреля были введены ограничения по въезду на территорию региона.

На 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции (6198 за последние сутки), 7346 выздоровели (579 за последние сутки). Умерли 794 человека (50 за последние сутки). В Москве число заболевших достигло 45 351 (2871 за последние сутки), 3524 выздоровели, 435 умерли.