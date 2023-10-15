Автосервис загорелся на юге Петербурга

Фото: t.me/mchs_official

Пожар вспыхнул в автосервисе Петербурга на улице Фучика, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Данный автосервис находится напротив здания МЧС. Экстренные службы уже приступили к тушению возгорания. На месте работают более 50 человек и 15 единиц техники. Внутри здания находились смазочные материалы, автомобильные шины, краска для автомобилей, бензин и канистры с топливом.

Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. По оценке спасателей, пожару присвоен ранг 2-БИС. Информации о пострадавших пока не поступало. Подробности инцидента выясняются.

Ранее в Якутске горел гостиничный комплекс площадью примерно 400 квадратных метров. В борьбе с возгоранием были задействованы порядка 59 специалистов и 13 единиц техники. Примерно 50 человек успели покинуть территорию до того, как огонь распространился.

Накануне пожар охватил неэксплуатируемую постройку в восточной части Москвы. Площадь возгорания составила более 120 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. По словам сотрудников МЧС, загорелись мусор и старые покрышки. Очевидцы опубликовали видео с места событий.