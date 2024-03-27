Автора скандальных постов о теракте в «Крокусе» арестовали ТАСС: суд арестовал Конашенка до 25 мая после постов о теракте в «Крокусе»

Фото: Дмитрий Селиванов/ТАСС

Николай Конашенок

Художника Николая Конашенка заключили под стражу до 25 мая. Решение принял Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга, передает ТАСС. Мужчина обвиняется в оправдании терроризма, после неоднозначных комментариев в сети Интернет о теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Сам он вину не признал.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Конашенка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ... Срок меры — 25.05.2024, — говорится в сообщении.

Как сообщили в ГУ МВД, вечером 25 марта Конашенка задержали в аэропорту Пулково сотрудники Центра «Э». Задержание было проведено по результатам мониторинга в соцсетях.

Отмечается, что муж бывшего руководителя «Новой Голландии» Роксаны Шатуновской сначала собирался улететь в Ереван. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Канал «Осторожно, новости» сообщал со ссылкой на знакомых мужчины, что он всегда «эпатажно вел соцсети, привлекая к себе внимание, и не писал об этом всерьез». При этом Шатуновская покинула пост из-за сообщений своего супруга о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл»,