Автор спорных постов о трагедии в «Крокусе» извинился на видео Автор неоднозначных постов о трагедии в «Крокусе» Конашенок извинился

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Житель Петербурга Николай Конашенок принес извинения за неоднозначные посты о террористической атаке в «Крокус Сити Холле», сообщило РИА Новости. Агентство разместило видео, на котором мужчина объяснил свой поступок.

Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм — совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения, — говорит Конашенок на видео.

Вечером 25 марта в аэропорту Пулково задержали 41-летнего мужчину, высказывания которого в Сети могли иметь «признаки экстремизма». По данным правоохранительных органов, задержанный собирался покинуть Россию, им оказался Николай Конашенок. Мужчина неоднозначно высказался о теракте в «Крокус Сити Холле» посредством соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Вооруженные автоматическим оружием террористы напали на концертный зал в подмосковном Красногорске вечером в пятницу, 22 марта. Вскоре все четверо непосредственных участников нападения были задержаны. По последним данным, число погибших возросло до 139 человек. Первоначальные результаты расследования указывают на то, что теракт был тщательно спланирован и подготовлен, сообщил ранее глава СК Александр Бастрыкин.