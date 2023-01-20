Минтранс сообщил о возобновлении движения на Крымском мосту

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновили 20 января после нескольких часов ремонта, передает пресс-служба Министерства транспорта России. О том, что рабочие планируют перекрыть движение, сообщалось 18 января.

Сегодня в 16:05 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — сообщили в ведомстве.

Кратковременные перекрытия полос для движения автотранспорта на Крымском мосту проходят периодически с октября 2022 года. 8 октября конструкция потерпела частичное крушение после взрыва грузовика. В результате теракта произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов

В Минтрансе ранее рассказали, что в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста. В феврале строители продолжат надвижку пролетов. В ведомстве подчеркнули, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте. При этом работы не влияют на движение автотранспорта: для машин доступно две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления.