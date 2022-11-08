Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

В 16:00 мск 8 ноября на Крымском мосту было возобновлено автомобильное движение, о чем сообщили представители Минтранса РФ. Движение по переправе останавливали в 04:00 в связи с проведением ремонтных работ, передает РИА Новости.

Сегодня в 16.00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — отмечается в сообщении Минтранса.

В настоящий момент проезжать по мосту могут только автобусы и легковые машины. Представители ведомства подчеркнули, что грузовой транспорт получит возможность передвигаться по транспортному объекту не раньше декабря.

Как стало известно ранее, с 7 по 10 ноября 2022 года движение по Крымскому мосту будет идти с перерывами. Для проезда из Крыма и обратно в Минтрансе рекомендовали выбирать маршруты через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что движение по всем полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря. Он отметил, что часть грузового транспорта в случае необходимости может проезжать по автомобильной части моста.