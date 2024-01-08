Автомобилисты застряли на трассе М-4 «Дон» из-за снегопадов ГИБДД: из-за снегопадов на трассе М-4 «Дон» под Ростовом образовались заторы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Снегопады и плохая видимость спровоцировали заторы на автомобильной дороге М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщает aif.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию. По данным ведомства, на отдельных участках трассы видимость не превышает 30 метров. На одном из участков движение закрыли.

Личный состав строевых подразделений Госавтоинспекции переведен на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения и оказания помощи водителям, — уточнили в ГИБДД.

В ведомстве добавили, что из-за сильной метели движение осложнилось в районе Шахт, на участке с 979-го по 1009-й км трассы. Водителей призвали воздержаться от поездок до окончания непогоды. По данным регионального МЧС, метели успокоятся после 9 января.

Ранее в Екатеринбурге автомеханик и чемпион Урала по автомодельному спорту Александр Иванов вместе с другим неравнодушным водителем смогли вызволить из снега на трассе десять фур, из-за которых образовалась пробка. Иванов отметил, что, если бы на место выехали коммунальные службы и убрали снег с наклонного участка дороги, разгрузить ее удалось бы гораздо быстрее.

Также крупный затор образовался на въезде перед Крымским мостом. На трассе застряло почти 280 автомобилей.