Автомобилистка без прав насмерть сбила девушку в Ростовской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростовской области женщина за рулем Daewoo Matiz, не имевшая прав на управление транспортным средством, сбила двух человек. ДТП произошло на парковке возле торгового центра в Новочеркасске. По словам очевидцев, 30-летнего Валерия водитель прокатила на капоте, а 25-летнюю девушку Анастасию протащила по асфальту. Пострадавшая скончалась на месте, пишет «КП — Ростов-на-Дону».

Мать пострадавшего рассказала, что в день аварии Валерий вместе с Анастасией поехали в Новочеркасск, чтобы покормить собак отца девушки, который в это время находился в больнице. Дом отца погибшей находился возле торгового центра, на парковке которого и случилось смертельное ДТП. Как рассказал своей матери молодой человек, после случившегося женщина, которая находилась за рулем автомобиля, предложила ему спрятать труп подруги.

Она сказала сыну: «Давай вывезем труп и спрячем». Я не знаю, что у нее в голове, может, была в состоянии аффекта, — поделилась женщина.

Очевидцы аварии вызвали полицию и задержали автомобилистку, попытавшуюся скрыться. Полицейским задержанная рассказала, что только учится в автошколе и перепутала педали газа и тормоза.

В пресс-службе областного ГИБДД уточнили, что по факту смертельной аварии проводится проверка, после которой будет принято процессуальное решение. Сейчас на предполагаемую виновницу аварии составлены административные протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места ДТП, участником которого он являлся», «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Ранее в ДТП под Волгоградом в результате столкновения КамАЗа с маршрутным такси погибли три человека — все они были пассажирами маршрутки. Еще семь человек получили травмы, среди них двое несовершеннолетних.