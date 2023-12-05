Автомобилистам разрешили проезд по Крымскому мосту Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя четыре часа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было возобновлено спустя четыре часа после введения ограничений, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Отмечается, что оно было временно перекрыто в 03:25 по московскому времени без объяснения причин. В Министерстве транспорта Республики Крым пока не прокомментировали причины перекрытия.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — говорится в сообщении.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил о серии взрывов в небе над Керчью. По данным его источников, они были слышны в районе населенных пунктов Аршинцево и Войково. Авторы канала утверждают, что движение по Крымскому мосту было перекрыто после взрывов.

Издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники ранее сообщило о возможном строительстве альтернативы Крымскому мосту. Эксперты утверждают, что под Керченским проливом может быть построен подводный тоннель, который будет стоить несколько миллиардов долларов. Участие в строительстве могут принять китайские специалисты. Позднее в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что данная информация не имеет под собой никаких оснований. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг эти сведения.