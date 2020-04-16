В Москве нарушивший самоизоляцию водитель хотел дать взятку ГИБДД

https://static.news.ru/photo/97a6fe62-7fc7-11ea-9d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель в Москве стал фигурантом уголовного дела о взятке полицейскому. Мужчина нарушил режим самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве, инспекторы остановили для проверки документов иномарку на 45-м км МКАД. Ей управлял 32-летний приезжий из ближнего зарубежья. При оформлении административного протокола за нарушение режима самоизоляции водитель предложил капитану полиции три тысячи рублей за несоставление документа.

Факт дачи взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей зафиксирован, видеоматериал передан в территориальное ОМВД, — заявили в пресс-службе.

Уголовное дело возбудили по статьям 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

NEWS.ru писал, что за сутки в Москве за нарушение режима самоизоляции были оштрафованы более 213 человек. Эти люди болеют коронавирусом в лёгкой форме и должны были находиться на лечении дома.

В настоящий момент в России зафиксировано 27 938 случаев коронавирусной инфекции, 3448 за последние сутки. Излечились 2304 человека, умерли 232. В Москве 16 146 заболевших (1370 за последние сутки), 1394 выздоровели, 113 умерли.