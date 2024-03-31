Автомобилист решил проблему с взяткой инспектору при помощи рта УМВД: в Приморье водитель съел взятку после отказа полицейских принять деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобилист из Чувашии попытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции на трассе Хабаровск — Владивосток в Приморском крае после того, как его вместе с еще одним водителем остановили за обгон в неположенном месте, сообщило УМВД России по региону. Когда полицейский отказался от денег, 52-летний мужчина решил проглотить купюры.

Полицейские от получения взятки отказались. Гражданин оттолкнул сотрудника полиции и схватил купюры, но смог оторвать только часть. Заметив остатки купюр, один из правонарушителей выхватил их и проглотил, после чего стал фигурантом уголовного дела, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что водитель засунул две купюры по $100 в щель между задним стеклом и капотом служебной машины правоохранителей. Когда мужчины поняли, что им грозят серьезные проблемы, один из них порвал купюры и выбросил в кювет часть денег. Оставшиеся проглотил его товарищ.

Нарушителя признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти, а также в покушении на дачу взятки. Он получил четыре года лишения свободы условно. Мужчина также получил штраф в размере пятикратной суммы взятки.

Ранее СМИ сообщали, что в Ингушетии задержали выпускника университета МВД, сдавшего преподавателей, получавших от него взятки во время учебы. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.