Автомобилист влетел в группу солдат-срочников на Камчатке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В социальных сетях появились кадры с видеорегистратора, на которых видно, как автомобилист на большой скорости врезается в переходившую дорогу группу людей в военной форме на Камчатке. По данным «Камчатка-Информ», это были солдаты-срочники. Автомобиль в результате ДТП улетел в кювет. Авария произошла в темное время суток. Водитель заметил людей в последний момент, несмотря на то что на одном из них был светоотражающий жилет.

По информации агентства, ДТП произошло 2 декабря в 07:32 утра на 26-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково. В аварии пострадали шесть человек, четверо из них получили серьезные травмы. По предварительным данным, автомобиль двигался со скоростью примерно 80 км/ч.

Telegram-канал Baza сообщает, что за рулем машины находился 27-летний военнослужащий в звании лейтенанта. По сведениям канала, в ДТП пострадали 11 человек. Baza отмечает, что военнослужащие шли в столовую на завтрак.

В октябре в Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего сбросил его труп в канаву и скрылся с места преступления. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. ДТП произошло в ночь на 12 октября в селе Коркинское Туринского района Свердловской области. По словам водителя, мужчина лежал на дороге, из-за плохой видимости он не заметил его и совершил наезд.