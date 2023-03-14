Автомобиль взорвался в центре Мелитополя

Фото: t.me/vrogov

Место взрыва

В центре Мелитополя взорвался легковой автомобиль, один человек пострадал, написал в Telegram-канале член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Очевидцы опубликовали кадры пылающего транспортного средства. Столб дыма с места взрыва виден во многих районах города.

ЧП произошло на улице Кирова. По словам Рогова, в автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Предварительно, сила взрыва составила 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Предварительно установлено, что взорванный автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который принадлежит местному предпринимателю Ивану Ткачу. Ему принадлежит одна из самых крупных частных транспортных компаний Мелитополя.

«Известия» со ссылкой на источник сообщают, что пострадали двое — мужчина и женщина, их госпитализировали.

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