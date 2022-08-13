Автомобиль врезался в зрителей на ночных гонках в Екатеринбурге

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Машина на полном ходу врезалась в зрителей на кольцевой автодороге ЕКАД в Екатеринбурге. В результате пострадал один человек, сообщают очевидцы, свидетельства которых приводит портал E1.ru.

Кадры с места происшествия в сети публикуют очевидцы. Происшествие случилось ночь на 13 августа в районе Солнечного, где гонки, по рассказам местных жителей, проводятся на постоянной основе.

На кадрах видно, как автомобиль заходит в занос и врезается в стоящих на обочине дороги зрителей. В результате пострадал молодой человек.

Парень жив, но по состоянию здоровья не знаю. Терял сознание на пару минут. Приезжала скорая. Не нравится, что никто на этих гонках не хочет никакой ответственности, — рассказал один из свидетелей происшествия.

По утверждению другого зрителя, пострадал не один, а сразу несколько человек. Их состояние при этом он не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Липецке при ДТП перевернулся реанимобиль, в котором находился пациент. В результате аварии мужчина скончался.