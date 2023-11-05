Автомобиль врезался в дом под Курском и застрял на уровне крыши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 4 ноября в хуторе Кислино Курской области автомобиль Lada Granta на скорости врезался в частный дом, пробил стену и повис на уровне крыши, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По его данным, водитель машины погиб на месте.

Водитель погиб сразу, а пассажира увезли в больницу, — цитирует РЕН ТВ своего собеседника.

Спасатели уже спустили автомобиль на землю, его эвакуируют. Детали ДТП устанавливаются.

Также 4 ноября пять человек погибли в результате ДТП с участием большегрузного автомобиля и легковушки во Владимирской области. Инцидент произошел около 19:30 на 48-м километре трассы Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В результате погибли водитель и пассажиры легковушки.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что три ребенка и двое взрослых погибли в ДТП с участием военного КАМАЗа в Крыму. По его данным, авария произошла на трассе Красноперекопск — Симферополь недалеко от села Ишунь. По имеющимся данным, грузовик лоб в лоб столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В иномарке находилась 35-летняя учительница с тремя своими детьми — девочками трех, шести и восьми лет. Вместе с ними также ехала 20-летняя педагог местного Центра детского и юношеского творчества. Все находившиеся в легковом автомобиле погибли на месте.