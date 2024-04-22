Автомобиль влетел в остановку с людьми в Саратове

Фото: t.me/sarprok

В Саратове автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По предварительной информации, напротив торгового центра «Тау Галерея» столкнулись три легковые машины и пассажирский автобус. От удара водитель одного из транспортных средств потерял управление. В результате ДТП пострадали четыре человека.

По предварительным данным, в дневное время 22.04.2024 на улице 50 лет Октября напротив ТРЦ «Тау Галерея» произошло столкновение автомобилей Opel Astra, ВАЗ 21114, Lada Vesta и пассажирского автобуса №53. От удара водитель Lada потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта, — сказано в сообщении.

Среди пострадавших — водители автомобилей и граждане, стоявшие на остановке в момент аварии. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Москве на проспекте Мира самосвал протаранил пять припаркованных автомобилей. На задней части одного из попавших в ДТП транспортных средств появились огромные вмятины, а также разбиты фары. У другой машины отлетела пружина от подвески. Владелец самосвала пояснил, что причиной аварии стало лопнувшее колесо у большегруза. В результате ДТП никто не пострадал.