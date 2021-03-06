Автомобиль влетел в остановку с людьми в Красноярске

https://static.news.ru/photo/12b909b8-7f65-11eb-90f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске пикап влетел в остановку с людьми. При этом пострадали четыре человека, в том числе трое несовершеннолетних.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю, в вечернее время водитель пикапа марки Ssang Yong двигался в направлении из центральной части города в сторону микрорайона Зелёная Роща.

В районе остановки общественного транспорта «Зенит» из-за внезапной помехи со стороны другого автомобиля водитель не справился с управлением и допустил выезд на остановку, на которой находились люди, с последующим наездом на четверых пешеходов, — цитирует сообщение РИА Новости.

В главке рассказали, что среди пострадавших трое несовершеннолетних 15–16 лет и мужчина. Они с различными травмами доставлены в медицинские учреждения. На месте ДТП начала работу следственно-оперативная группа.

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