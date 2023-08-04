Автомобиль упал в воду с людьми в результате обрушения моста в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье в ночь на пятницу произошло обрушение моста, в результате чего в образовавшийся разрыв упала машина, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры. Внутри находились минимум два человека.

Ночью 4 августа 2023 года на 6-м километре автомобильной дороги «Подъезд к село Иннокентьевка» произошло обрушение тканей мостового сооружения 1962 года постройки. В момент обрушения по мосту двигалось транспортное средство Nissan Note, которое с водителем и пассажиром в салоне упало в место разлома, — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл межрайонный прокурор Павел Гричановский из Лесозаводска. В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего. О возможных жертвах инцидента информация пока не поступала.

Ранее в Москве произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. По информации московской прокуратуры, байк столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115 на пересечении Совхозной и Краснодарской улиц. Владелец легковушки не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево. В результате аварии погибла 38-летняя пассажирка двухколесного транспорта. Травмы получил водитель байка, его доставили в больницу.