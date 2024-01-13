Автомобиль сбил насмерть двух человек на федеральной трассе в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое жителей дагестанского города Изербаш погибли накануне в результате наезда автомобиля Mercedes-Benz в Каякентском районе, сообщает пресс-служба МВД республики. В ведомстве заявили, что мужчины переходили федеральную трассу «Кавказ» не по «зебре». Они скончались на месте происшествия от полученных травм.

Житель Карабудахкентского района, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на двух мужчин, переходивших проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы, жители Избербаша 61 и 50 лет, от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. Водитель пассажирской «Газели» при повороте налево не пропустил встречный транспорт и столкнулся с КамАЗом. Жертвами аварии стали восемь человек — водитель и семь пассажиров маршрутки.

До этого в Санкт-Петербурге человек вылетел из пассажирского автобуса в результате аварии с легковым автомобилем. Женщина за рулем иномарки проигнорировала дорожный знак и выехала на перекресток, после чего в нее врезался автобус. От столкновения легковушку выбросило на обочину.