Автомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ подбили в Херсоне РИА Новости: артиллеристы ВС РФ подбили автомобиль с офицерами ВСУ в Херсоне

Фото: МО РФ

Российские военные подбили бронеавтомобиль с высокопоставленными офицерами ВСУ в промзоне Херсона, сообщил начальник штаба артдивизиона с позывным Бандерас, слова которого приводит РИА Новости. Он уточнил, что артиллеристы 3-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Конвой» поразили цель с помощью гаубицы Д-20. В Министерстве обороны России информацию не комментировали.

По словам собеседника журналистов, воздушная разведка зафиксировала посадку офицеров ВСУ в автомобиль, когда следила за одним из объектов противника. Внедорожник с украинскими военными выдвинулся в составе колонны. Артиллеристы ВС РФ рассчитали место, где можно поразить внедорожник ВСУ. Как оказалось, машина пересекала местность, которая уже была пристрелянной.

Так как район оказался уже пристрелянным нами, переносом огня от заранее пристрелянной цели нанесли поражение противнику с первого выстрела, — рассказал военный.

На кадрах из зоны боевых действий видно, как после падения боеприпаса из машины выбегают бойцы ВСУ, пытаясь вытаскивать из подбитого внедорожника сослуживцев.

Ранее стало известно, что соединения группировки войск «Днепр» уничтожили станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» ВСУ под Херсоном. По данным ТАСС, удар был нанесен по месту временной дислокации одного из подразделений противника в районе населенного пункта Инженерное. Потери ВСУ в живой силе составили 12 человек, еще семеро ранены.