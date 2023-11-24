Автомобиль с водителем провалился под лед в Иркутской области

Фото: МЧС Иркутской области

В Иркутской области автомобиль «Нива» провалился под лед на Братском водохранилище, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Машина затонула в 15 метрах от берега. Водитель погиб на месте.

Причиной ЧП стало грубое нарушение требований безопасности. Известно, что мужчина за рулем автомобиля выехал на акваторию водохранилища вечером 23 ноября. Толщина льда не превышала 5 см, поэтому он проломился под весом транспортного средства. Глубина в месте провала составляет около 4 метров. Спасатели продолжают водолазные работы.

Ранее в Якутии два микроавтобуса выехали на лед реки Лены и провалились. Оба происшествия произошли в поселке Нижний Бестях. Сначала под лед ушла Toyota Ipsum с водителем и пассажиром. Через полтора часа аналогичная участь постигла Mazda Bongo, в которой также были два человека. В результате ЧП никто не пострадал. В ГИБДД напомнили, что штраф за выезд на лед составляет от трех до пяти тысяч рублей.

В другом районе Якутии ранее под лед ушел снегоход с тремя мужчинами, которые выехали на реку Индигирку. Тела пропавших до сих пор не обнаружены. Спасатели продолжают поисковые работы.