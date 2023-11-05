Автомобиль с четырьмя пассажирами утонул в реке под Иркутском

Фото: t.me/mvd_38

В Иркутской области легковой автомобиль съехал в реку и утонул, в результате чего погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. В числе жертв ДТП двое детей.

Трагедия произошла в Усть-Кутском районе, на федеральной автодороге «Вилюй» в районе поселка Янталь. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего машина съехала с трассы и опрокинулась на крышу в водоем.

В результате происшествия погибли водитель, женщина и двое малолетних детей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Курской области легковой автомобиль на скорости врезался в частный дом, пробил стену и повис на уровне крыши. Водитель машины погиб на месте, пассажир получил травмы и был госпитализирован.

До этого в Чувашии жертвами ДТП стали четыре человека и еще один пострадал. Там на федеральной трассе М-7 столкнулись кроссовер Mitsubishi Outlander и грузовой автомобиль Scania. По предварительной информации, авария произошла по вине водителя легковой машины, выехавшего на встречную полосу.