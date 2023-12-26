В Новосибирске автомобиль рухнул в яму и придавил рабочего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Hyundai Solaris рухнул в коммунальную яму в Кировском районе Новосибирска, где в этот момент находился рабочий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. В результате происшествия пострадали два человека: водитель корейской иномарки и рабочий. При падении автомобиль перевернулся на крышу, водитель иномарки получил ушиб плеча и тупую травму живота.

ДТП, улица Тульская, 116, Кировского района. Hyundai Solaris упал в яму. Пострадал рабочий, его осматривает скорая, у водителя ушиб плеча, тупая травма живота, — говорится в сообщении.

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