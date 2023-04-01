Автомобиль раскидал пешеходов по проезжей части в Нижнем Новгороде Легковое авто сбило трех пешеходов в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Фото: Социальные сети

В Ленинском районе Нижнего Новгорода легковой автомобиль врезался в автобусную остановку и сбил трех человек, передает портал NN.RU. Пострадали две женщины и ребенок. Причины ДТП выясняются.

Авария произошла в районе 19:40 на углу дома 3 по улице Голубева. Машина сбила двух женщин 38 и 73 лет, а также восьмилетнего мальчика.

В региональном Минздраве рассказали, что женщин отвезли в больницу № 13 с ранениями рук и ног. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму средней тяжести. Сейчас он пребывает в детской областной больнице.

Ранее в Уфе на одном из перекрестков столкнулись два автобуса, после чего один из них врезался в стену здания. В результате ДТП травмы получили шесть человек, в том числе ребенок. Одному пострадавшему потребовалась госпитализация.

В Башкирии до этого произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого один ребенок погиб, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы в Белорецкую центральную районную больницу.

В марте подросток в Улан-Удэ рано утром угнал у родственницы машину и отправился кататься по городу. По данным полиции, 16-летний молодой человек в итоге не справился с управлением, устроил тройное ДТП и сбил ребенка, находившегося на автобусной остановке.