Автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска Автомобиль наземной службы столкнулся с самолетом в аэропорту Якутска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль наземной службы в аэропорту Якутска столкнулся с находящимся на стоянке самолетом Sukhoi Superjet, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Пассажиров в момент происшествия на борту не было. В результате инцидента был задержан вылет рейса Якутск — Харбин.

18 апреля 2024 года в аэропорту города Якутска автомобиль наземной службы при движении повредил находящееся на стоянке воздушное судно Sukhoi Superjet, — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что несколько сотен российских туристов застряли в международном аэропорту Дубая без еды и воды. Авиарейсы в Россию перенесли из-за тяжелых погодных условий, вызванных мощными ливнями. Путешественникам, как отмечается, не предоставили отели после информации о длительных задержках на посадку.

За день до этого в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге экстренно сел самолет рейса Калининград — Москва из-за выпавших в салоне кислородных масок. На борту находилось 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал. По факту инцидента проводится доследственная проверка.

Также сообщалось об экстренной посадке в аэропорту марокканского города Танжер самолета, летевшего из Москвы в Касабланку. По обнародованным на тот момент данным, у борта взорвался правый двигатель. Речь идет о Boeing 737 авиакомпании Royal Air Maroc.