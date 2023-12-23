Автомобиль протаранил автобус в городе Рыбинск Ярославской области, сообщает РИА Новости по ссылкой на УМВД по региону. По предварительным данным, в результате пострадали четыре человека.
Как рассказала представитель УМВД, инцидент произошел вечером 23 декабря. Легковушка пробила салон автобуса и застряла там передней частью.
Предварительно, пострадали четыре человека — водитель автомобиля и трое пассажиров, — уточнила собеседница агентства.
По ее словам, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.
Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как спасатели помогают людям выбраться из поврежденного транспортного средства.
Ранее девять человек, в том числе два ребенка, получили травмы при столкновении двух легковушек и автобуса в Белезинском районе Удмуртии на повороте к деревне Ушур. В салоне находились 11 человек.
В Алма-Ате автобус въехал в людей. В результате наезда погибли три человека. Еще четверо пострадали, среди них 15-летний подросток, он госпитализирован с переломом костей стопы. Остальные трое взрослых получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, у одного пациента перелом бедра.