Автомобиль протаранил автобус в Ярославской области МВД: в Рыбинске автомобиль протаранил автобус, четыре человека пострадали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль протаранил автобус в городе Рыбинск Ярославской области, сообщает РИА Новости по ссылкой на УМВД по региону. По предварительным данным, в результате пострадали четыре человека.

Как рассказала представитель УМВД, инцидент произошел вечером 23 декабря. Легковушка пробила салон автобуса и застряла там передней частью.

Предварительно, пострадали четыре человека — водитель автомобиля и трое пассажиров, — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Shot. На кадрах видно, как спасатели помогают людям выбраться из поврежденного транспортного средства.

Ранее девять человек, в том числе два ребенка, получили травмы при столкновении двух легковушек и автобуса в Белезинском районе Удмуртии на повороте к деревне Ушур. В салоне находились 11 человек.

В Алма-Ате автобус въехал в людей. В результате наезда погибли три человека. Еще четверо пострадали, среди них 15-летний подросток, он госпитализирован с переломом костей стопы. Остальные трое взрослых получили закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, у одного пациента перелом бедра.