Водитель повредил на московской парковке 11 машин

https://static.news.ru/photo/dfdf9b90-518a-11eb-99b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобилист не справился с управлением и протаранил 11 припаркованных автомобилей. Инцидент произошёл в 03:40 ночи на юго-западе Москвы, по адресу: Соловьиный проезд, дом 1.

Водитель протаранил 11 припаркованных автомобилей, — цитирует «Москва 24» сообщение столичного департамента транспорта.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и совершил наезд на автостоянку. Сам он тоже получил телесные повреждения и уехал в медучреждение. Полиция начала проверку по данному происшествию.

Как писал NEWS.ru, в Санкт-Петербурге рядом с Троицким собором произошло необычное ДТП. На перекрёстке столкнулись карета и легковой автомобиль Kia. В результате аварии никто не пострадал. У кареты вырвалась передняя подвеска, из-за чего вся кабина завалилась вперёд. У Kia оказался помят задний бампер справа. Очевидцы сообщили, что карета налетела на стоящую на светофоре иномарку. 43-летний наездник, гражданин Финляндии, перед аварией отвлёкся. Он пытался избежать столкновения и уйти на тротуар. Теперь ему придётся отвечать по закону за нанесённые автомобилю повреждения.