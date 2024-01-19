Автомобиль на скорости провалился в котлован в Севастополе В Севастополе автомобиль упал в котлован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Машина упала в котлован на одной из улиц Севастополя, сообщила пресс-служба полиции города. Там отметили, что 31-летний водитель потерял контроль над управлением Mercedes-Benz, автомобиль снес бетонный блок ограждения и рухнул вниз. Никто не пострадал.

ДТП на ул. Индустриальная с опрокидыванием автомобиля в котлован, — отметили правоохранители.

Ранее автомобиль Hyundai Solaris рухнул в коммунальную яму в Кировском районе Новосибирска. Там в этот момент находился рабочий. В региональном управлении МЧС констатировали, что в результате происшествия пострадали два человека: водитель корейской иномарки и сотрудник дорожно-ремонтной службы. При падении автомобиль перевернулся на крышу, водитель иномарки получил ушиб плеча и тупую травму живота.

До этого в Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки — водитель Volkswagen Touareg сдавал назад и не заметил ограждения. Очевидцы случившегося утверждали, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал.

Также в Санкт-Петербурге автомобиль рухнул в Неву. В этот момент в машине находилась беременная пассажирка, она погибла. Как выяснилось, водитель вышел из автомобиля и не поставил его на ручной тормоз, после чего иномарка покатилась в сторону реки. Мужчина и находящиеся рядом рыбаки пытались остановить транспортное средство, но сделать этого не удалось. Прибывшие на место водолазы обнаружили на заднем сиденье тело женщины.