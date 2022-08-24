SHOT: жительница Оренбурга устроила ДТП и сломала копчик участковому врачу

Жительница Оренбурга стала инициатором ДТП и полезла в драку, сломав копчик другому водителю — участковому врачу Анне Ноздренко. После инцидента, произошедшего в декабре прошлого года, женщина скрылась. Как выяснилось позже, она попыталась подкупить медэкспертов, чтобы избежать наказания, сообщает Telegram-канал SHOT.

Ноздренко подрезал выезжающий с парковки «Форд», его владелица вышла из автомобиля и принялась пинать ногами дверцу машины Анны. Затем разъяренная женщина вытащила врача из салона, начала ее бить, а затем затолкала обратно в автомобиль.

После происшествия медики диагностировали Ноздренко перелом копчика. Спустя полгода боли не проходили, и врачи приняли решение его удалить.

После того как мы добились с адвокатом возбуждения уголовного дела, я полагала, что наконец-то все закончилось, но, к сожалению, я ошиблась. Начали твориться удивительные вещи, — рассказала Ноздренко.

По данным SHOT, после проведения новых экспертиз никаких «костно-деструктивных изменений» у Ноздренко не обнаружили. При этом одного из адвокатов нападавшей задержали за получение от своей клиентки взятки якобы за нужное медзаключение. Теперь выяснить, что же на самом деле произошло, предстоит уже пятой по счету экспертизе.

Ранее в Николаевском районе Ульяновской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовых автомобилей. В результате погибли 11 человек, еще несколько пострадали. По одной из версий, водитель одного из авто выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн.