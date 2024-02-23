Автоинспекторы нашли водителя, посадившего за руль младенца Автоинспекторы оштрафовали посадившего за руль младенца в Екатеринбурге мужчину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники екатеринбургской ГИБДД оштрафовали на три тысячи рублей мужчину, который посадил семимесячного малыша за руль автомобиля, сообщает пресс-служба регионального ГИБДД. Кроме того, с водителем провели профилактическую беседу, в ходе которой объяснили правила безопасной перевозки ребенка.

Правонарушение произошло 21 февраля около 15:40 на улице Шевченко, 1. <...> Мужчину привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере трех тысяч рублей, — говорится в сообщении.

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