Автоэксперт раскритиковал введение техосмотра в России

https://static.news.ru/photo/4fde5b56-7cde-11eb-bde7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов считает, что новые правила техосмотра усилят коррупцию.

Госавтоинспекция отвечала за ТО до 2012 года, когда президент передал функции контроля страховым компаниям. Они стали выдавать вместо талона техосмотра диагностическую карту. Со временем такие карты стали продавать вместе с полисами ОСАГО. Таким образом, примерно 80% автовладельцев не проходили реальный осмотр своих машин. Президент России Владимир Путин снова передал в полномочия Госавтоинспекции государственный контроль над техническим осмотром автомобилей. Но вступление его в силу отсрочили до октября.

Решение продлить действующий порядок техосмотра в России до 1 октября 2021 года лишь отсрочило фактическое введение дополнительных поборов для автомобилистов в 200 млрд рублей, считает Шкуматов. По его мнению, многие отечественные автомобили не смогут пройти техосмотр даже сойдя с конвейера.

Если машина используется регулярно, то через три-четыре года ей будет очень сложно пройти тот техосмотр, который нам придумали. Некоторые же машины не смогут пройти это безумное ТО прямо выехав из салона. А 14-летней машине (средний возраст авто в РФ) это сделать будет невозможно в принципе, разве что только на её основе взять и собрать новую с теми же номерами агрегатов и кузова, — цитируют его «Новые Известия».

По его мнению, автомобилисты, столкнувшись либо с нерентабельностью прохождения техосмотра, либо с его невозможностью, просто понесут деньги коррупционерам.

Ранее эксперты подсчитали, что средняя сумма, которую россияне тратят на содержание автомобиля в год, составляет 108 тысяч рублей. При этом 52%, или порядка 57 тысяч рублей, уходит на бензин, сообщал NEWS.ru.