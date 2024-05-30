Автоэксперт предложила способ уменьшить количество конфликтов с таксистами Автоэксперт Зарипова: профессионализм таксистов уменьшит ссоры с пассажирами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессионализм водителей такси должен уменьшить количество конфликтов с пассажирами, пишет ЕАН со ссылкой на председателя АНО «Общественный совет по развитию такси» Ирину Зарипову. Автоэксперт во время участие в форуме «Современное такси» в Екатеринбурге отметила, что повышение квалификационных навыков позволит таксистам погасить гнев клиента.

У нас есть конкурс на лучшего водителя такси. Уровень гордости за профессию повысился в разы. Участники конкурса знают, как погасить гнев пассажиров агрессивных. Чем человек интеллигентнее, тем лучше он справляется с конфликтом, — уточнила Зарипова.

По словам автоэксперта, видеорегистраторы с обратной связью также позволят уменьшить количество ссор. Она напомнила об опыте в Нью-Йорке, который показал изменения в поведении пассажиров, знающих о записи камер.

Фрунзенский суд Владивостока ранее арестовал двух человек, которые проходят по делу о вымогательстваху таксистов в качестве фигурантов. Инстанция выбрала для трех подельников злоумышленников меру пресечения в виде домашнего ареста. Банда, по версии следствия, незаконным способом пытались регулировать работу водителей, угрожая им.