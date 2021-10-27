Автоэксперт назвал нерациональным повышение цен за проезд по питерской ЗСД

Бессмысленно поднимать плату за проезд по тем участкам Западного скоростного диаметра (ЗСД), на которых и так нет пробок. Такое мнение выразил автоэксперт Александр Холодов в беседе с «Невскими Новостями».

Удивительно, почему-то дорожают незагруженные участки, где вроде не так проблемно было с трафиком. Можно было бы понять, если бы они повышали цену, чтобы поменьше ездили, там, где пробки, но там как раз они не поднимают. Поэтому можно говорить, что это нерациональное какое-то поднятие цен, — пояснил Холодов.

Он отметил, что столь несущественные повышение цен вряд ли сильно повлияет на транспортный поток ЗСД. По его мнению, нет смысла предсказывать снижение потока, так как те, кто ездил по этой дороге, продолжат это делать. Также автоэксперт пожаловался на нелогичность ценообразования тарифов ЗСД.

Ранее председатель координационного совета Федерации автовладельцев Сергей Канаев рассказал, как надо водить машину в наступающие заморозки. Он посоветовал россиянам быть внимательнее на дорогах и более плавно тормозить.