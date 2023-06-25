«Автодор»: ограничение движения по трассе-М-4 сохраняется

Фото: Ксения Головкова/РИА Новости

Ограничение движения по трассе М-4 «Дон» в Подмосковье и Тульской области пока продолжает действовать, сообщила в своем Telegram-канале компания «Автодор». Водителям рекомендовано учитывать это при планировании поездок.

Согласно ранее принятым в регионах решениям, сохраняется ограничение движения по М-4 «Дон» в Тульской и Московской областях, — говорится в сообщении.

Накануне в Московской области частично перекрыли движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Ограничения ввели на мостах через реку Оку. Помимо этого, в Воронежской области водителям рекомендовали временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин. Местные власти подчеркнули, что принимают все необходимые меры для гарантирования безопасности населения области.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры направлены на предотвращение возможных терактов, объяснили в комитете. Меры безопасности в ряде регионов были усилены на фоне возбуждения уголовного дела в отношении предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», обвиняемого в попытке организации вооруженного мятежа.