Автобус зажал дверьми пенсионерку и протащил ее по асфальту В Петербурге автобус зажал дверьми пенсионерку и протащил ее по асфальту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге автобус зажал дверьми ногу пенсионерки и тащил женщину по асфальту около сотни метров, сообщает агентство «Оперативное прикрытие». Пострадавшую госпитализировали с травмой живота, но вскоре отпустили домой.

В службу 112 утром 9 марта обратилась пожилая петербурженка. По ее словам, во время посадки на остановке у станции метро «Проспект Большевиков» водитель автобуса рано закрыл двери, в результате женщине зажало ногу. Автобус поехал дальше и протащил пенсионерку около 100 метров по асфальту. После водитель остановил автобус, выкинул из салона ее сумку и скрылся.

По данному факту началась проверка. Место, где произошел инцидент, не видно с камер видеонаблюдения.

Ранее в Липецкой области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который протащил за своей машиной сотрудников дорожно-патрульной службы, остановивших его. По данным правоохранителей, молодой человек сел за руль в нетрезвом состоянии.

По версии следователей, ночью сотрудники ДПС остановили обвиняемого и попросили показать документы, но мужчина попытался скрыться. Тогда один из правоохранителей схватился за руль, а второй — за ручку двери, но злоумышленник продолжил движение. Протащив стражей порядка около пяти метров за машиной, он резко повернул в сторону, сбросив полицейских на проезжую часть, после чего уехал с места преступления.