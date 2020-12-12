Автобус загорелся возле гостиницы «Космос» в Москве

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Возгорание автобуса было зафиксировано возле гостиницы «Космос» на северо-востоке Москвы. Пожар был потушен.

Установлено, что у гостиницы «Космос» загорелся рейсовый автобус № 125. В данный момент пожар ликвидирован, — цитирует ТАСС сообщение экстренных служб.

Инцидент произошёл на улице Космонавтов. Площадь пожара составила 15 кв. метров. При этом информации о жертвах и пострадавших не поступало. Люди в момент возгорания успели выйти из автобуса.

Как писал NEWS.ru, в Москве из детского сада № 904 на улице Бехтерева эвакуировали 100 человек из-за возгорания на втором этаже. В результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее пожар вспыхнул в столичной высотке на Котельнической набережной. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Данных о пострадавших не поступало.