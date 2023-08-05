Автобус смял иномарку в ДТП под Архангельском Один человек погиб в ДТП с автобусом и легковушкой под Архангельском

Фото: 29.mchs

Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Архангельской области, сообщил Telegram-канал «Архангельск №1». По его информации, инцидент случился в районе поселка Тудреево.

На опубликованных кадрах видно, что иномарка получила сильнейшие повреждения. Передняя часть автомобиля полностью смята, на дороге лежат покореженные части транспорта. Автобус при этом находится в кювете около трассы.

По информации канала, за рулем легковушки находилась женщина. Она погибла на месте аварии до приезда скорой помощи. В автобусе находилось 15 человек, водитель и два пассажира доставлены в больницу.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на Ленинском проспекте в Москве. В результате сильного столкновения легковой автомобиль «обнял» столб. Водитель скончался на месте до приезда скорой.

Также стало известно об аварии с участием грузового автомобиля и микроавтобуса в Чемальском районе Республики Алтай. В происшествии пострадали семь человек, еще один скончался по пути в больницу. По данным регионального управления МЧС, в автобусе на момент аварии находились 20 человек, включая детей. Прибывшие на место ДТП пожарные службы успели предотвратить возгорание.