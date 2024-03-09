Автобус сбил ребенка на самокате в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейсовый автобус в Петербурге сбил шестилетнего мальчика, который в сопровождении отца ехал на самокате на красный сигнал светофора, передает пресс-служба регионального ГУ МВД. Папа помог ребенку подняться и увел его с места ДТП, однако спустя час пострадавшему потребовалась помощь врачей.

Бригада скорой помощи увезла мальчика в тяжелом состоянии в детскую городскую больницу. Когда полиция узнала о произошедшем, началась проверка ДТП.

Ранее в Ленинградской области под Выборгом из-за скользкой дороги перевернулся школьный автобус с детьми. Инцидент произошел на дороге Пески — Сосново — Подгорье. Водитель транспортного средства не смог справиться с управлением из-за гололедицы. Автобус съехал в кювет, после чего перевернулся. В момент аварии в салоне находилось восемь несовершеннолетних. Никто из пассажиров не пострадал.

До этого в Петербурге также опрокинулся автобус. Инцидент произошел на пересечении улиц Беринга и Наличной в Василеостровском районе, спасателям пришлось извлекать из-под автобуса двух мужчин, которых придавило машиной. Также к медикам обратились еще несколько граждан, находившихся в момент аварии в салоне.

Также стало известно о гибели четырех человек в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Карелии. Еще три человека пострадали, в том числе двое детей. Инцидент произошел в районе поселка Матросы. Погиб 41-летний водитель китайского внедорожника Great Wall и три его пассажирки.