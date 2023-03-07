Автобус с вечеринкой в Петербурге попал в аварию

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В Санкт-Петербурге автобус-вечеринка (Mega Party Bus) попал в аварию, передает 78.ru. ДТП произошло на Петроградской набережной. Там автобус врезался в легковой автомобиль.

Люди внутри автобуса ожидают отправления и кутят с шампанским. А вот водителям автомобилей не до веселья, — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших в результате ДТП отсутствует.

Ранее в Москве четыре легковых автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте, по двум полосам перекрыто движение в сторону центра. Одна из машин, попавших в массовое ДТП, принадлежит Центру гигиены и эпидемиологии, подведомственного Роспотребнадзору. Авария произошла в районе Поклонной горы, на место прибыли полиция и скорая помощь.

Опубликовано видео с места аварии. На кадрах, снятых проезжавшим мимо водителем, видно, что две из четырех машин получили серьезные повреждения. Сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины ДТП выясняются, работают сотрудники ГИБДД.