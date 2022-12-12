Автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Пермском крае

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае. В результате ДТП на трассе пострадали два человека, сообщил глава Кизеловского округа Андрей Родыгин в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что пострадавшие получили помощь врачей. Автобус следовал в Пермь из Александровска, когда на заснеженной дороге он съехал в кювет и перевернулся.

Данные о количестве пострадавших предварительные. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что ДТП произошло в 19:30 по местному времени (17:30 мск). На место происшествия выезжали представители управления, трасса не перекрывалась.

Ранее стало известно, что зампред Думы города Ивдель Свердловской области Федор Суслов погиб 11 декабря в ходе ДТП с рейсовым автобусом на 235-м километре трассы Екатеринбург — Серов. Внедорожник Land Cruiser, за рулем которого был погибший, набрал не соответствующую погодным условиям скорость и выехал на встречную полосу, где и попал в ДТП.